Сразу 241 человек заболел коронавирусом в Орле и области за сутки

Регион бьет антирекорды по заболеваемости Фото: Архив "КП"

В Орловской области за последние сутки, по данным на 18 октября 2021, сразу 241 человек заразился коронавирусом. Регион бьет свои антирекорды. Свежую статистику по распространение ковида и его последствиям представил федеральный оперштаб.

Общее число заразившихся в Орловской области приближается к 50 тысячам и составляет на сегодняшний день 49 592.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом за день 96 пациентов, всего зафиксировано 46 106 случаев выздоровления.

Скончалось еще 3 жителя Орловской области, болевших коронавирусом. Всего смертей зафиксировано уже 1 034.

По данным на 15 октября полную вакцинацию от коронавируса прошло около 233 тысяч человек, коллективный иммунитет составляет 45%. Продолжает действовать масочный режим, отменены массовые мероприятия численностью больше 500 человек, приостановлена диспансеризация и медицинские осмотры.