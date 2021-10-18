Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье18 октября 2021 12:16

Сразу 241 человек заболел коронавирусом в Орле и области за сутки

Свежие данные по заболеваемости представил федеральный оперштаб
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Регион бьет антирекорды по заболеваемости

Регион бьет антирекорды по заболеваемости

Фото: Архив "КП"

В Орловской области за последние сутки, по данным на 18 октября 2021, сразу 241 человек заразился коронавирусом. Регион бьет свои антирекорды. Свежую статистику по распространение ковида и его последствиям представил федеральный оперштаб.

Общее число заразившихся в Орловской области приближается к 50 тысячам и составляет на сегодняшний день 49 592.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом за день 96 пациентов, всего зафиксировано 46 106 случаев выздоровления.

Скончалось еще 3 жителя Орловской области, болевших коронавирусом. Всего смертей зафиксировано уже 1 034.

По данным на 15 октября полную вакцинацию от коронавируса прошло около 233 тысяч человек, коллективный иммунитет составляет 45%. Продолжает действовать масочный режим, отменены массовые мероприятия численностью больше 500 человек, приостановлена диспансеризация и медицинские осмотры.