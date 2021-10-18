В Орле и пригороде 20 октября будет ограничена подача воды

Из-за врезки водопровода 20 октября в Орле ограничат подачу воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле и пригороде 20 октября будет ограничена подача питьевой воды в квартиры. В этот день будет вестись врезка нового водовода, что и станет причиной временных неудобств для жителей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, давление в сети, а соответственно и напор в кранах орловцев, снизится в Советском районе города. В поселках Орлик и микрирорайоне Зареченской ПМК Орловского района воду и вовсе отключат. Временные рамки - с 8.00 до 20.00.

- Подвод питьевой воды будет осуществляться автоцистернами,- пояснили в пресс-службе мэрии.

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