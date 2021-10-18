В Орле появится еще пять пешеходных переходов с подсветкой

Фото: пресс-служба администрации Орла

На дорогах Орла появится еще пять пешеходных переходов с подсветкой. "Умные зебры" обустроят в тех местах, где пешеходы чаще всего попадают под колеса автомобилей.

Об этом рассказали в администрации города. Первая подобная зебра со световым сопровождением пешехода появилась на Комсомольской у остановки "Автовокзал". Когда пешеход подходит к дороге, загорается свет, обращая внимание водителей на идущего по проезжей части человека.

Еще несколько таких переходов появится по следующим адресам: Приборостроетельная, в районе дома №8, Карачевская, у дома №61, Карачевское шоссе, возле дома №2, Кромское шоссе, у дома №1, в также на Ливенской улице в районе дома №48.