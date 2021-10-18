В парке Ботаника Орла вандалы разбили и разломали больше 20 фонарей

Фото из группы микрорайона "Новая Ботаника" Вконтакте Фото: соцсети

В Орле вандалы разбили и разломали больше 20 фонарей в парке Ботаника. Общественное пространство стало магнитом для хулиганов, устраивающих здесь дебоши, местные жители просят властей и полицию навести порядок.

Фотоснимки очередной выходки неизвестных вандалов появились в сообществе микрорайона Новая Ботаника в социальных сетях. Очевидцы написали отчаянные посты, проиллюстрировав их фотографиями с места происшествия. У двух десятков фонарей оказались не просто разбиты плафоны, некоторые и вовсе вырваны с корнем и валяются посреди пешеходных дорожек. Аллеи парка остались без света. Причем такая картина повторяется уже далеко не в первый раз.

- Мы обращались в полицию, в администрацию. Но ничего не изменилось. Обращались и к нашему депутату Михаилу Вдовину, но тот вообще не ответил. В парке нужно устанавливать камеры, - поделилась с "Комсомолкой" очевидец происшествия и местная жительница Елена.

Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях Фото: скриншот

Люди вызвали полицию, сообщение о происшествии зарегистрировано.

- По данному факту сотрудниками отдела полиции №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу проводится проверка, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области

Примечательно, что вандалы объявили охоту на малые архитектурные объекты парка буквально сразу после того, как здесь прошел ремонт. Еще в 2017 году в городской администрации обсуждался вопрос установки камер видеонаблюдения, тогдашний глава города Александр Муромский поручал поставить камеры в парке. Однако прошло 4 года, камер нет, а вандалы продолжают уродовать парк, докучая местным жителям.