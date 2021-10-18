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Здоровье18 октября 2021 10:25

Привиться от коронавируса 18 октября в Орле можно на территории торговых центров

Медики примут горожан в "Гринне" и у ТЦ "Европа"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле продолжается мобильная вакцинация от коронавируса. 18 октября жители города могут сделать прививку на территории торговых центров.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 12 часов дня до 19 часов вечера медицинские работники примут орловцев в передвижном ФАПе у торгового центра "Европа" на Московской, 67 в Железнодорожном районе. Также прививочный кабинет сегодня работает в ТМК "Гринн" на Кромском шоссе, 4. Здесь он расположен на первом этаже.

- Защитить свой организм от коронавируса может абсолютно любой, без предварительной записи в порядке живой очереди, - пояснили в мэрии.