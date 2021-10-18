Под Орлом 18-летняя девушка выпала на ходу из иномарки, она в реанимации

Пострадавшая девушка в реанимации Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области 18-летняя девушка выпала на ходу из иномарки. Она получила серьезные травмы.

ДТП произошло ночью 18 октября на трассе "Орел-Брянск", подробности его озвучили в региональной Госавтоинспекции. За рулем легковой иномарки "Rover" был 19-летний молодой человек, девушка сидела сзади справа. Автомобиль двигался в сторону Брянска со стороны Орла и в районе 12 километра пассажирка вывалилась из движущейся машины.

- В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение реанимации, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.