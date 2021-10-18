В Орловской области две женщины погибли при пожаре

На пожарище обнаружены тела двоих погибших Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области два человека погибли при пожаре в жилом доме. Тела двух женщин, одна из которых пенсионерка, были обнаружены на пепелище в Верховском районе.

ЧП случилось 17 октября в селе Русский Брод. Жилой дом загорелся утром, очевидцы сообщили в пожарную службу о полыхающем огне около девяти. На место прибыли спасатели, огонь удалось затушить. Однако без жертв не обошлось.

- Пожарными обнаружены тела 80-летней и 52-летней женщин. Причина пожара устанавливается, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за выходные спасатели выезжали на ликвидацию разных ЧП и их последствий 32 раза.