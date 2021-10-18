Патриарх Кирилл освятил храм при академии ФСО в Орле

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Патриарх Кирилл освятил новый храм, построенный при академии ФСО в Орле. Чин состоялся 17 октября, во время визита Предстоятеля Русской Православной Церкви в регион.

Храм Казанской иконы Божьей Матери при академии ФСО РФ полностью был достроен в 2021 году, когда завершились последние работы, по его росписи. В событии поучаствовали первые лица области.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

- Патриарх Кирилл совершил чин освящения нового храма, после чего обратился к присутствующим с речью, в которой отметил вклад Орла – города воинской славы в Победу в Великой Отечественной войне, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

После освящения состоялся молебен, храм Патриарх окропил святой водой.