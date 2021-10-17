Ветеран Виктор Шигин и волонтеры высадили липовую аллею в парке Победы Орла. Фото: пресс-служба администрации города

16 октября в Орле в обновленном парке Победы ветеран Великой Отечественной войны Виктор Андреевич Шигин и волонтеры высадили липовую аллею. Сорок молодых лип появились здесь в честь празднования Дня отца и в рамках акции «Мемориальные деревья России».

По информации администрации Орла, в событии аллея появилась у монумента «Гвардейцам-танкистам посвящается». 97-летний Виктор Шигин на акцию пришел с внучкой и правнучкой. Он посадил первое молодое дерево, после чего к нему присоединились волонтеры, общественники и студенты.

- «Весной придем сюда Победу отмечать! По сто грамм фронтовых — как полагается! Все соберемся, обязательно. Она уже тут зазеленеет! - говорит ветеран.