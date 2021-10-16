Администрацию Орла просят установить защитные экраны на Герценском мосту. Фото: ОНФ Орловской области

В Орле подняли вопрос с установкой на Герценском мосту (мост 60-летия Октября) грязезащитных экранов. В городскую администрацию по этому поводу обрались общественники – активисты ОНФ.

По словам представителей исполкома Общероссийского народного фронта, в сентябре к ним обратились горожане, которые пожаловались на брызги грязи от проезжающих машин и небезопасность тротуаров, с которых можно упасть на проезжую часть.

- Пешеходные тротуары на Герценском мосту располагаются на 30-сантиметровой высоте относительно асфальтового покрытия. Сам мост находится немного ниже уровня левого берега реки Оки. В результате этого поток воды во время дождей или таяния снега направляется по мосту со стороны улицы 60 лет Октября. В результате дорожное покрытие бывает полностью залито водой, - сообщает пресс-служба ОНФ в Орловской области.