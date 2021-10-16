Андрей Клычков о ситуации с заболеваемостью ковид: «Нагрузка на врачей выросла в 10 раз»

Орловская область продолжает бить антирекорды по заболеваемости ковид Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Количество инфицированных ежедневно бьет рекорды. 15 октября губернатор Андрей Клычков прокомментировал ситуацию и рассказал, как сейчас обстоит дело в больницах.

Глава Орловской области на своей странице в соцсетях сообщил, что в регионе развернуто более 1,8 тысяч ковидных коек и все они практически заняты. Весь медперсонал, от санитаров до главных врачей, работают сверхурочно.

- Приведу лишь несколько примеров. В больнице Боткина только боксы каждый день принимают 120-130 человек. В поликлинике №3 сегодня было 388 вызовов на дом, пришли на прием в первой половине дня – порядка 40 человек с температурой. Примерно столько же будет во вторую смену. В среднем каждая поликлиника обслуживает ежедневно 200 вызовов на дом. В Плещеевской ЦРБ к терапевтам на прием приходят около 600 пациентов, к педиатрам – 300. Бригады скорой помощи работают на износ. Нагрузка на врачей выросла в 10 раз, - рассказал Андрей Клычков.

Губернатор поблагодарил медиков за их труд, а всех остальных жителей региона призвал к вакцинации и соблюдению ограничительных мер, чтобы к кратчайшие сроки снизить уровень заболеваемости.