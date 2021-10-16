В Орле нашли артефакты, подтверждающие создание города на месте поселения XI-XII веков

На территории Орловской крепости археологи обнаружили артефакты XI века Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжаются стартовавшие в двадцатых числах сентября археологические раскопки на месте детинца Орловской крепости. На этой неделе сотрудники экспедиции Института археологии РАН обнаружили на месте слияния Оки и Орлика артефакты, говорящие о создании города на месте поселения XI-XII веков.

Среди важнейших находок, проливающих свет на историю Орла, оказались монета середины XI века из Северной Германии, гирька от весов приблизительно XI века и нательный крестик XII-XIV веков.

15 октября место раскопок посетил губернатор Андрей Клычков.

- Орел, отпраздновавший в этом году 455-летний юбилей, может быть старше на несколько веков. Считаю, что такие выдающиеся события меняют историю Орловщины и значительным образом влияют на восприятие нашего исторического прошлого, - заявил глава региона.

Напомним, ранее в интервью «Комсомольской правде-Орел» руководитель археологической экспедиции Олег Радюш рассказал, что и ранее были гипотезы о том, что Орловскую крепость поставили на валах древнерусского городища.

- В этом году уверенности, что здесь находился административный центр древнерусского времени, увеличилась в разы, - пояснил ученый.

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