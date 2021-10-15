В молодых микрорайонах Орла появились новые арт-объекты

Молодые микрорайоны Орла обзавелись новыми арт-объектами. Теперь обычные тарнсформаторные подстанции превратились в настоящие объекты искусства. Уличные художники украсили их граффити и превратили в фотозоны.

Арт-объекты появились в Болховском микрорайоне и ЖК «Университетский». Для каждого своя тематика – от темы природы до темы стремления к знаниям.

Проект реализовали при поддержке «Орелстрой» и управляющей компании «Орелжилэксплуатация». Отметим. В 2020 году первые арт-объекты появились в Зареченском микрорайоне, ЖК «Московский парк» и ЖК «Подсолнухи». Не исключено, что в будущем граффити появятся и в других микрорайонах и жилых комплексах.