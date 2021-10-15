Доходы Орла от реализации имущества сократились на 15 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

15 октября в Орле состоялось заседание комитета горсовета по бюджету. Согласно озвученным данным, городская казна продолжает нести потери из-за дебиторской задолженности по неналоговым доходам, а доходы от реализации имущества сократились на 15 миллионов рублей с 2019 года.

По информации пресс-службы горсовета, основной источник неналоговых доходов бюджета – это именно доходы от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности. В общей структуре неналоговых доходов за 2020 год они составили 66,5% или 245 миллиона рублей.

- Существенные потери городской бюджет несет в результате образовавшейся дебиторской задолженности по неналоговым доходам, которая по состоянию на 1 января 2021 года составила порядка 292 миллионов рублей и увеличилась в сравнении с началом отчетного периода на 12,7 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.