Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 15:28

Доходы Орла от реализации имущества сократились на 15 миллионов рублей

Городской бюджет продолжает нести потери из-за дебиторской задолженности по неналоговым доходам
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Доходы Орла от реализации имущества сократились на 15 миллионов рублей

Доходы Орла от реализации имущества сократились на 15 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

15 октября в Орле состоялось заседание комитета горсовета по бюджету. Согласно озвученным данным, городская казна продолжает нести потери из-за дебиторской задолженности по неналоговым доходам, а доходы от реализации имущества сократились на 15 миллионов рублей с 2019 года.

По информации пресс-службы горсовета, основной источник неналоговых доходов бюджета – это именно доходы от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности. В общей структуре неналоговых доходов за 2020 год они составили 66,5% или 245 миллиона рублей.

- Существенные потери городской бюджет несет в результате образовавшейся дебиторской задолженности по неналоговым доходам, которая по состоянию на 1 января 2021 года составила порядка 292 миллионов рублей и увеличилась в сравнении с началом отчетного периода на 12,7 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.