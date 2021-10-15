Алексей Карлов стал и.о. руководителя Департамента образования Орловской области

В Департаменте образования Орловской области вновь кадровые изменения. Исполняющим обязанности руководителя стал Алексей Карлов. Об этом сообщила экс-глава департамента Татьяна Крымова.

Напомним, в начале октября чиновница заняла пост исполняющей обязанности первого зампреда регионального Правительства. После этого место руководителя департамента оказалось вакантным.

Ранее Алексей Карлов директором Регионального центра оценки качества образования.

СПРАВОЧНО

Карлов Алексей Иванович – окончил Орловский государственный университет по специальности «учитель технологии и предпринимательства».

С 1995 по 1998 годы работал учителем в Маркинской СОШ Колпнянского района. Затем в разные годы занимал должность директора школ в Покровском и Мценском районах.

В марте 2007 года назначен директором Регионального центра оценки качества образования.

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации.