Сбербанк в Черноземье увеличил объем выдачи ипотеки на 42%

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За 9 месяцев этого года населению предоставлено свыше 36,5 тысяч кредитов на общую сумму 71,2 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период банк профинансировал 31,2 тысячи кредитов на сумму почти 50,1 млрд рублей. Таким образом, банк увеличил объем выдач на 42% в денежном выражении и на 17% в количественном. Ипотечный портфель Сбербанка продолжает увеличиваться, с начала года он вырос на 14%. На 1 сентября 2021 года он составил 206,5 млрд рублей, в то время как на начало года – 181,1 млрд рублей.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк: «Каждая вторая ипотека сегодня оформляется в Сбербанке. Спрос на ипотечные продукты по-прежнему остается на высоком уровне. Банк предлагает не только выгодные процентные ставки, но и удобные цифровые сервисы, которые помогают экономить финансовые и временные ресурсы наших клиентов.

Сбер выступает основным проводником государственных механизмов льготного ипотечного кредитования. Особым спросом у населения в этом году пользовались программы «Господдержка 2020» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», по которым предоставлено более 7,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 16,8 млрд рублей». Сбербанк с начала года в 1,4 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки других банков. Во многом это стало возможным благодаря созданию экосистемы сервисов недвижимости вокруг партнеров и клиентов, таких как: электронная регистрация, безопасные расчеты, правовая экспертиза сделки, формирование документации.

Доля сделок с электронной регистрацией в регионах Центрального Черноземья достигла 78%. Сервис значительно упрощает процедуру приобретения недвижимости: покупатель и продавец могут находиться в разных городах, а сделку заключить дистанционно и потратить на это минимум времени. При этом не нужно самим ходить в МФЦ и Росреестр. Весь процесс происходит в банке - за один визит. Кроме скорости, ещё одним преимуществом использования электронной регистрации для клиента банка является дополнительный дисконт на ставку по ипотеке на 0,3 п. п.

Каждый шестой ипотечный кредит для приобретения жилья на первичном рынке оформляется в рамках программы специальных предложений от аккредитованных Сбером застройщиков. По ее условиям банк предоставляет ипотеку с существенно более низкой процентной ставкой на первый год выплаты кредита, что позволяет экономить средства клиента на стадии строительства дома. Подробную информацию обо всех ипотечных программах банка вы можете узнать на сайте DomClick.ru.