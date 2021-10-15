В аварии на Комсомольской в Орле пострадала женщина-водитель. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

14 октября в Заводском районе Орла произошла авария, в которой пострадала женщина-водитель. На дороге не смогли разъехаться «Рено» и «Форд». Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Инцидент произошел в 14:30 часов дня в районе дома №260 по Комсомольской улице. 34-летняя водитель «Рено» выезжала с прилегающей территории и врезалась в «Форд». Его 54-летний водитель в это время ехал по Комсомольской со стороны Карачевского шоссе.

- В результате ДТП водитель автомобиля Рено получила телесные повреждения, отпущена, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых два с пострадавшими. Травмы получили два человек.