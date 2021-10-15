В Орле перед судом за мошенничество предстанут три жительницы Брянской области Фото: Архив "КП"

В Орле на скамье подсудимых предстоит оказаться трем жительницам Брянской области. Их обвиняют в мошенничестве и кражах сбережений пожилых людей. За время своей «работы» они оставили пять пенсионеров без 350 тысяч рублей.

По информации УМВД России по Орловской области, женщины (42 лет, 37 лет и 61 года) успели наведаться в дома пожилых орловцев Железнодорожном и Заводском районах. В каждом случае они варьировали свой состав и легенду – то представлялись соцработниками, то медиками, говорили о замене денег на новые или предлагали оказать медицинскую помощь. После их ухода пенсионеры обнаруживали пропажу денег.

Вычислить троицу удалось, когда они пришли в дом к 94-летнему жителю Заводского района. В его жилище было установлено видеонаблюдению и родственники, увидев дистанционно сомнительных личностей, вызвали полицию.

Приехавшие на место оперативники поймали мошенниц с поличным. При них были обнаружены билеты «банка приколов». Дамы оказались под стражей.

- В настоящее время жительницам Брянской области предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений в отношении пожилых орловцев. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.