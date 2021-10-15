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Здоровье15 октября 2021 12:14

Коронавирусом в Орловской области за сутки заболели еще 227 человек

Регион продолжает бить ежедневные рекорды по заболеваемости
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области

Коронавирус в Орловской области

Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировано еще 227 случаев заражения коронавирусом. Такие данные на 15 октября 2021 года опубликовал федеральный оперштаб. В настоящее время регион побил абсолютный рекорд по заболеваемости не только этого года, но и предыдущего.

За весь период пандемии в Орловской области заболели коронавирусом 48 880 человек, из них 45 799 смогли справиться с инфекцией. Накануне из стационаров и амбулаторного лечения выписались 123 орловца.

За сутки пополнилась статистика смертности. От ковид умер еще один пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом. Пандемия унесла жизнь 1024 жителей Орловской области.

Инфографика https://yandex.ru

Инфографика https://yandex.ru