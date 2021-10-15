В Орле 15 октября заработали 29 переписных участка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

15 октября в Орле заработали 29 переписных участка, на которых жители города смогут поделиться важной статистической информацией. Для этого нужно будет заполнить несколько бланков. Никаких личных данных при этом оставлять не нужно, все анонимно.

По информации администрации Орла, с восьми часов утра девять переписных участка заработали в Советском районе города (МФЦ на Ленина, (администрация района (два участка), ул. Полесская,11, ул. Ломоносова,6, ул. Жадова,9, Наугорское шоссе, 9 (помещение 9), ул. Октябрьская,57 и ул. М. Горького, 67 (помещение 71).

В Заводском районе к работе приступили также девять участков: администрация района (два участка), библиотека им. Пушкина, ул. Чапаева,7, ул. Гагарина,15, Карачевское шоссе, 86, пер. Карачевский, 2 (помещение 191а), пер. Воскресенский,13а и ул. Черкасская, 39.

В Железнодорожном районе - администрация района, МУП «Банно-прачечное хозяйство», Центр патриотического воспитания «Патриот-57», Центр детского творчества №5 и Набережная Дубровинского, 62.

В Северном районе - администрация района, КДЦ «Металлург», ул. Металлургов, 1 и ул. Михалицына, 10.

Участникам переписи предстоит ответить в первом бланке на 23 вопроса (пол, возраст, занятость, владение языками), во втором – 10 вопросов о жилье (год постройки дома и материал стен, площадь и число комнат и так далее. Переписные листы можно заполнить как на участке, так и через портал «Госуслуг».

- Время работы участков с 8.00 до 20.00 ежедневно, включая субботу и воскресенье. Паспорт и иные документы с собой не требуются. Участие анонимное, - сообщает пресс-служба администрации Орла.