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Происшествия15 октября 2021 10:23

В нежилом доме под Кромами в пожаре погиб 52-летний мужчина

Трагедия произошла глубокой ночью, а тело погибшего удалось обнаружить только утром
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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В нежилом доме под Кромами в пожаре погиб 52-летний мужчина

В нежилом доме под Кромами в пожаре погиб 52-летний мужчина

Фото: Архив "КП"

15 октября в деревне Красникова Кромского района произошел пожар, обернувшийся гибелью человека. В населенном пункте, расположенном в 28 километрах от райцентра, загорелся нежилой дом.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании поступила в 2:20 часов ночи. К месту происшествия выдвинулись сотрудники 22-ой пожарно-спасательной части. К поменту их прибытия дом уже горел по всей площади.

- В результате пожара дом сгорел полностью. 8.10 часов утра пожарными было обнаружено тело 52-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.