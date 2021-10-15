В Орловской области готовят дополнительные ковидные койки в «красных зонах» Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают переоборудовать коечный фонд под лечение пациентов с коронавирусом. В настоящее время из 1806 коек в «красных зонах» свободными остаются только 16, в связи с эти дополнительные места перепрофилируют в ряде медорганизаций. В частности, в Кромской ЦРБ.

По информации Правительства Орловской области, в ближайшее время в Кромкой ЦРБ откроют еще 30 ковидных коек.

Значительное число заболевших продолжает лечить амбулаторно, то есть дома. Таких в нашем регионе 2682 человека.

- За последнюю неделю в сравнении с предыдущей показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на 27%. Доля детского населения в общей структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией − 5,2% (зарегистрировано 68 случаев), доля взрослого населения – 94,8% (зарегистрировано 1232 случая), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.