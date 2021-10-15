Среди заболевших ковид в Орловской области стали чаще фиксировать пневмонию

В Орловской области свободными остаются только 16 коек в «красных зонах» Фото: Архив "КП"

14 октября в Орле прошло заседание регионального оперштаба. На повестке дня – резкий рост заболевших коронавирусом и более тяжелое течение болезни. Среди заразившихся стали чаще фиксировать развитие внебольничной пневмонии.

По информации Управления Роспотребнадзора по Орловской области, количество выявленных случаев развития пневмонии увеличилось 20,7% в сравнении с предыдущей неделей. Всего зарегистрировано 826 случаев.

Из-за роста заболеваемости в регионе увеличилась нагрузка на ковидные отделения орловских медорганизаций. В настоящее время свободными остаются только 16 коек в «красных зонах» (всего развернуто 1806 ковидных коек, из них занято 1790).

В связи с этим в Орловской области продолжают ужесточать ограничительные меры – отменяется плановая диспансеризация, массовые мероприятия, сотрудников 60+ рекомендуют перевести на дистанционку.