В Орловской области из-за ковид запретят массовые мероприятия с 18 октября Фото: Архив "КП"

С 18 октября в Орловской области ужесточают ограничительные меры по ковид. Под запрет попадет проведение массовых мероприятий. Такое решение оперштаба огласило региональное Правительство.

По информации Управления Роспотребнадзора по Орловской области, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась на 27% по сравнению с предыдуще. Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней - 25,31 (за предыдущую неделю −19,57).

Руководителям организаций и предприятий вновь рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы.