Мэр Орла о жалобе подрядчика в прокуратуру: «Я оставляю за собой право требовать очной ставки»

Мэр Орла прокомментировал ситуацию с жалобой подрядчика Фото: Архив "КП"

В Орле ремонт дорог вновь грозит обернуться скандалом. 11 октября приемочная комиссия оценивала качество ремонта Октябрьской улицы, уже сегодня стало известно, что ее подрядчик пожаловался на нарушение своих прав в прокуратуру.

Напомним, в настоящее время прокуратура и следственный комитет проводят проверки о превышение мэром Орла Юрием Парахиным своих полномочий, так как руководитель фирмы ООО «ГазРесурс» сообщил, что тот требовал спонсорскую помощь в адрес конкретных организаций за приемку.

Сразу после появления данной информации глава города прокомментировал ситуацию и заявил, что оставляет за собой право требовать очной ставки с подрядчиком.

- Я никогда не требовал от подрядчиков никакой помощи. В сообщении прокуратуры идет речь о спонсорской поддержке ко Дню Победы для покупки рециркуляторов для ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство закупленных рециркуляторов вручены, оставшиеся находятся на хранении в администрации Орла у ответственных сотрудников, - пояснил мэр Юрий Парахин.

По словам мэра, подрядчик пытается надавить на него и заставить принять объекты, которые ремонтировались. Кроме того, Юрий Парахин сообщил, что представитель подрядчика сам неоднократно пытался «договориться», предлагая какую-либо помощь администрации Орла.

Теперь то как, обстояла ситуация и кто на кого в действительности пытался оказать давление предстоит выяснить надзорным ведомствам.

«КП» следит за развитием ситуации.