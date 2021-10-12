Детский сад на Планерной в Орле планируют доделать к декабрю 2021 года. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле продолжается строительство детского сада на Планерной улице. Доделать его планируют к декабрю 2021 года. Через несколько недель в ясли начнут завозить мебель и оборудование. Об этом сообщает администрация города.

В настоящее время подрядная организация ООО «Авилон» выполнила основные работы по строительству самого детского сада и сейчас благоустраивает прилегающую территорию, ведет отделочные работы внутри здания.

- Через пару недель в ясли будет завезена мебель, прочее дополнительное оборудование и предметы интерьера. Контракты на их поставку уже заключены, - сообщает Дмитрий Кузнецов, начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла».

Напомним, ясли на Планерной рассчитаны на 80 мест. В здании будет собственная модульная котельная, полы с подогревом, душевые комнаты для сотрудников.