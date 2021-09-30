В Орле девушка без водительских прав учинила ДТП на "ВАЗе"

Автоледи получила ранения Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле в ДТП попала девушка-водитель, не имеющая прав. После столкновения ее отечественной легковушки с иномаркой автоледи госпитализировали.

ДТП случилось вечером 29 сентября. 21-летняя девушка вела "ВАЗ", не имея права управления транспортным средством, по улице Октябрьской со стороны Игнатова в сторону Ломоносова. Она стала поворачивать налево, на Приборостроительную, а в этот момент прямо по зеленому сигналу светофора ехала иномарка "Сан Йонг". Машины столкнулись.

- В результате ДТП водитель транспортного средства "ВАЗ" получила телесные повреждения, она госпитализирована, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.