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Происшествия29 сентября 2021 17:00

Расплатившиеся найденной карты орловцы попали под уголовную статью

Мужчины нашли бесконтактную банковскую карточку на улице и отправились по магазинам
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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За шопинг по чужой карте орловцы попали под уголовное разбирательство

За шопинг по чужой карте орловцы попали под уголовное разбирательство

Фото: Архив "КП"

Два жителя Орла попали под уголовное преследование из-за найденной на улице банковской карты. Мужчины отправились по магазинам с чужим платежным средством, и так как карта была бесконтактная, закупились в нескольких местах.

Подробности происшествия рассказала пресс-служба регионального УМВД. Расследование полицейские начали после того, как с заявлением пришла владелица карта. Орловчанка рассказала, что потеряла свое платежное средство, а позже ей стали приходить оповещения о списании разных сумм. Поиском "кутил" занялись оперативники, вскоре они вышли на их след. Оказалось, что с чужой картой на шопинг отправились 41-летний и 37-летний орловцы.

- В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ведомства.