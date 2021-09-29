Расплатившиеся найденной карты орловцы попали под уголовную статью

За шопинг по чужой карте орловцы попали под уголовное разбирательство Фото: Архив "КП"

Два жителя Орла попали под уголовное преследование из-за найденной на улице банковской карты. Мужчины отправились по магазинам с чужим платежным средством, и так как карта была бесконтактная, закупились в нескольких местах.

Подробности происшествия рассказала пресс-служба регионального УМВД. Расследование полицейские начали после того, как с заявлением пришла владелица карта. Орловчанка рассказала, что потеряла свое платежное средство, а позже ей стали приходить оповещения о списании разных сумм. Поиском "кутил" занялись оперативники, вскоре они вышли на их след. Оказалось, что с чужой картой на шопинг отправились 41-летний и 37-летний орловцы.

- В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ведомства.