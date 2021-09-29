В Орловском облсовете нового созыва сформировалось четыре фракции Фото: Наталья Меркулова

29 сентября в Орле прошло первое заседание облсовета созыва 2021-2026 годов. По итогам выборов в Единый день голосования в региональном парламенте было сформировано четыре фракции.

Самой многочисленной оказалась фракция партии «Единая Россия». В нее вошли 27 депутатов. Ее возглавил Михаил Вдовин, а его замами стали Ирина Гоцакова и Андрей Соколов.

Во фракцию «КПРФ» вошли 11 депутатов. Возглавил ее Иван Дынкович, его заместитель — Юрий Лебедкин.

Еще одну фракцию под руководством Руслана Перелыгина сформировала партия «Справедливая Россия – За правду». В ее составе оказалось шесть депутатов. Заместителем руководителя назначена Алина Воропаева.

«ЛДПР» оказалось самой немногочисленной партией. Всего три человека. Лидер фракции Владислав Числов, его заместитель — Максим Лагутин.

Полный поименный список членов фракций можно посмотреть здесь.