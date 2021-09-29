В 2022 году в Орле планируют благоустроить 32 двора Фото: Архив "КП"

В Орле начали планировать благоустройство дворов на 2022 год. Пока в очереди на обновление оказались 32 территории многоквартирных домов, больше всего в Северном и Советском районах.

По информации пресс-службы администрации Орла, в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Северном районе планируется благоустроить 11 дворов. Это дворы на улицы Маринченко (дом 21), Металлургов (дома 4, 5, 7 и 8), Московское шоссе, (дом 161), Рощинская (дома 31, 41 и 90) и Бурова (32 и 30к1).

В Советском районе навести порядок хотят на дворовой территории на улицах Октябрьской (дома 37 и 43), Матвеева (дома 13, 15, 17, 19, 23 и 27), Гуртьева (дом 18) и Ягодном переулке, 15.

В Заводском районе рассматривают на благоустройство девять дворов -. Возле дома на Васильевской (дом 119), Карачесвуском переулке (8, 8а, 10 и 10а), Комсомольской улице (360 и 366), Комсомольском переулке,22 и на улице Латышских стрелков, 3.

В Железнодорожном районе в списке пока только два двора - Пушкина, 20 и Новосильская, 9.

- По информации начальника МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» Дмитрия Кузнецова, проектно-сметная документация восьми из 32 дворов уже получила положительное заключение проектно-сметной стоимости. Остальные проекты пройдут согласование до 1 ноября 2021 года, а к концу года предстоит определить подрядчиков, - сообщает пресс-служба администрации Орла.