Солнечная золотая осень задержится в Орле на ближайшее время

Золотая солнечная осень задержится в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орел пришла золотая солнечная осень. Несмотря на то, что дожди закончились, тепла прежних лет ждать не приходится: бабьего лета в привычном понимании в 2021 году не будет.

Судя по прогнозам Росгидрометцентра, в ближайшую неделю орловцы успеют насладиться солнечным светом. В дневное время воздух прогреется до +12..+13 градусов, ночью столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов. В основном небо будет чистым, в отдельные дни ожидается переменная облачность.

Ветер переменного направления, сильных порывов не ожидается. Давление на уровне 756-758 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, солнечная погода задержится на Орловщине до середины октября.