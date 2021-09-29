На 29 сентября в Орловской области выявлено 137 новых случаев коронавируса

За сутки коронавирусом заболело еще 137 орловцев Фото: Архив "КП"

Данные по заболеваемости коронавирусом озвучил федеральный оперативный штаб. В Орловской области за последние сутки, на 29 сентября 2021, заболело еще 137 человек.

В последние дни наблюдается негативная динамика, заболевших становится больше с каждым днем. Такие цифры последний раз имели место в середине февраля. Общее число случаев заражения ковидом в Орловской области - 45 971.

Выздоровело и выписано за день 155 орловцев. В общей сложности зафиксировано 43 257 случаев выздоровления.

Скончалось за последние сутки еще 2 жителя Орловской области с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией. Всего умерло 1014 больных коронавирусом орловцев.