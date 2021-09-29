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Политика29 сентября 2021 11:10

Леонид Музалевский стал председателем орловского облсовета нового созыва

Его кандидатуру поддержали 42 депутата
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Леонид Музалевский избран председателем орловского облсовета нового созыва

Леонид Музалевский избран председателем орловского облсовета нового созыва

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

29 сентября на первом заседании орловского областного Совета созыва 2021-2026 год выбрали председателя заксобрания. Им стал Леонид Музалевский.

В качестве возможного главы регионального парламента рассматривалась единственная кандидатура - Леонида Музалевского, возглавлявшего областной Совет прошлого созыва. За проголосовали 42 депутата, против - 5, воздержался от выбора 1 человек.

В голосовании принимало участие 48 депутатов из 50 (2 отсутствуют по уважительной причине).