Леонид Музалевский стал председателем орловского облсовета нового созыва

Леонид Музалевский избран председателем орловского облсовета нового созыва Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

29 сентября на первом заседании орловского областного Совета созыва 2021-2026 год выбрали председателя заксобрания. Им стал Леонид Музалевский.

В качестве возможного главы регионального парламента рассматривалась единственная кандидатура - Леонида Музалевского, возглавлявшего областной Совет прошлого созыва. За проголосовали 42 депутата, против - 5, воздержался от выбора 1 человек.

В голосовании принимало участие 48 депутатов из 50 (2 отсутствуют по уважительной причине).