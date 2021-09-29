На Раздольной в Орле "Опель" протаранил дорожное ограждение

В Северном районе иномарка протаранила забор Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле легковая иномарка "Опель" врезалась в дорожно ограждение. Два человека пострадали.

ДТП случилось днем 28 сентября в Северном районе города. 63-летний водитель вел легковушку по Раздольной улице со стороны Рощинской в направлении Бурова. Он стал поворачивать налево, на Металлургов, и протаранил металлический забор.

- В результате ДТП водитель и пассажир, женщина 50 лет, получили телесные повреждения, отпущены, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые сутки на дорогах Орла и области полицейские зафиксировали 16 ДТП, в двух из них есть пострадавшие.