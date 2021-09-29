Строительство школы на Зеленина в Орле будет идти без выходных. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Зареченском микрорайоне Орла подрядчик начал наращивать темпы строительства школы на улице Зеленина после летнего простоя. Строители планируют работать без выходных и даже в темное время суток. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, работы на объекте были приостановлены в июне из-за перепроверки проекта и роста цен на стройматериалы. Возобновились они только в начале сентября и теперь подрядчик наверстывает период вынужденного простоя.

Школа на Зеленина станет самой крупной в Орле и будет рассчитана на 1225 учеников. Строительство должно завершиться к концу ноября 2022 года.

- Сегодня на объекте трудятся 31 человек. На объекте на прошлой неделе был установлен башенный кран, который существенно облегчает и ускоряет процесс создания будущей школы. На настоящий момент уже вырисовываются контуры здания. На некоторых стенах уже укладывается утеплитель и облицовочный кирпич. Также производится уплотнение грунта, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 892,7 миллиона рублей.