В Орле столкнулись "МАЗ" и легковой "Шевроле", двое пострадали

Травмы получили пожилые водитель и пассажир легковушки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В ДТП с участием "МАЗа" и "Шевроле" пострадали два человека.

Автомобильная авария произошла на улице Зои Космодемьянской 28 сентября. 70-летний водитель двигался за рулем иномарки со стороны улицы Тургенева в сторону Веселой, навстречу шел грузовик. В районе дома №9 машины столкнулись.

- В результате ДТП водитель и пассажир, женщина 67 лет, автомобиля "Шевроле" получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.