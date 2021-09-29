Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2021 9:17

В Орле столкнулись "МАЗ" и легковой "Шевроле", двое пострадали

ДТП случилось 28 сентября на улице Зои Космодемьянской
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Травмы получили пожилые водитель и пассажир легковушки

Травмы получили пожилые водитель и пассажир легковушки

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В ДТП с участием "МАЗа" и "Шевроле" пострадали два человека.

Автомобильная авария произошла на улице Зои Космодемьянской 28 сентября. 70-летний водитель двигался за рулем иномарки со стороны улицы Тургенева в сторону Веселой, навстречу шел грузовик. В районе дома №9 машины столкнулись.

- В результате ДТП водитель и пассажир, женщина 67 лет, автомобиля "Шевроле" получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.