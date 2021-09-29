Сенатор от Орловской области Иконников сложил полномочия в Совфеде

Иконников сложил полномочия сенатора
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Сенатор от Орловской области Василий Иконников сложил полномочия в Совфеде. Он избран в орловский областной Совет народных депутатов.
Об этом сообщает ТАСС.
- Сенатор сложил полномочия, - сказал собеседник агентства.
Василий Иконников является первым секретарем обкома партии КПРФ в Орловской области. С 2016 года он был сенатором от региона, входил в комитет Совфеда по бюджету.
Первое после выборов заседание областного Совета состоится 28 сентября в 9.00. На нем будет избран председатель, определены члены комитетов и решены другие организационные вопросы.