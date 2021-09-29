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Политика29 сентября 2021 9:04

Сенатор от Орловской области Иконников сложил полномочия в Совфеде

После избрания в орловский областной Совет
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Иконников сложил полномочия сенатора

Иконников сложил полномочия сенатора

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сенатор от Орловской области Василий Иконников сложил полномочия в Совфеде. Он избран в орловский областной Совет народных депутатов.

Об этом сообщает ТАСС.

- Сенатор сложил полномочия, - сказал собеседник агентства.

Василий Иконников является первым секретарем обкома партии КПРФ в Орловской области. С 2016 года он был сенатором от региона, входил в комитет Совфеда по бюджету.

Первое после выборов заседание областного Совета состоится 28 сентября в 9.00. На нем будет избран председатель, определены члены комитетов и решены другие организационные вопросы.