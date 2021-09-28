В Орловскую область прибыла новая партия вакцины «Спутника V» в 16800 доз Фото: Архив "КП"

28 сентября в Орловскую область прибыла очередная партия вакцины от коронавируса. Регион получил 16800 доз вакцины «Спутника V». Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

В настоящее время препарат распределяют между медицинскими организациями. Напомним, в регионе прививки от ковид делают в 39 пунктах, продолжают работу 32 мобильные бригады.

По данным Тепловой карты Орловской области на 27 сентября 2021, вакцинировались 38,96% взрослого населения без учета переболевших. С помощью «Спутника V» на 28 сентября первый этап вакцинации прошел 196 071 орловец и 183 715 человек завершили второй.

- Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения, по телефону 122 и по телефону «горячей линии» (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.