В Орле 18-летний юноша пытался сдать металлические решетки, похищенные в деревне

В Орле задержали 18-летнего юношу, пытавшегося сдать в пункте приема металлолома металлические решетки с чужого двора. Похититель привез их из Покровского района. Об этом сообщает УМВД России по Орловской области.

Молодой человек признался, что приехал в одну из деревень на своем личном автомобиле, дождавшись ночи. Затем забрался во двор местного жителя, погрузил решетки и оправился в путь. По словам хозяина решеток, ему нанесли ущерб в восемь тысяч рублей.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления. Похищенное изъято, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.