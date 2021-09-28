В Орле осудили руководительницу фирмы, строившей дома в микрорайоне «Солнечный» Фото: Архив "КП"

В Орле вынесли вердикт одной из руководительниц фирмы, строившей дома в микрорайоне «Солнечный». Четыре многоквартирных здания так и не построили, 11 дольщиков понесли ущерб свыше 16,4 миллиона рублей, а бизнесвумен получила чуть более двух лет колонии.

По информации прокуратуры Орловской области, женщина вместе со своим знакомым через подставное лицо создали ООО «Проспект» и за год с марта 2018 по март 2019 успели заключить договора долевого участия в строительстве тех самых домов.

- Кроме того, подсудимая легализовала часть похищенных средств дольщиков в размере более 5,9 млн рублей, совершив с денежными средствами финансовые операции в целях придания правомерного вида распоряжению ими, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.

Женщину признали виновной в совершении преступлений по статье 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц), 159 УК РФ (мошенничество) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Два года один месяц ей предстоит провести в исправительной колонии общего режима.