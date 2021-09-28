Молодые сотрудники МЧС в Орле приняли присягу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

28 сентября на плацу 1-ой пожарно-спасательной части Орла прошла присяга молодых сотрудников МЧС. Торжественную клятву в этот день произнесли 30 человек.

Молодые сотрудники МЧС в Орле приняли присягу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Церемония началась с выноса Знамени Главного управления МЧС России по Орловской области. Затем новобранцев поприветствовал полковник Роман Горбунов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения.

Молодые сотрудники МЧС в Орле приняли присягу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В кульминации церемонии каждый из сотрудников-новичков зачитывал текст клятвы - честно и преданно служить Родине. После этого спасатели вспомнили погибших во время выполнения боевых заданий коллег и возложили цветы к памятнику пожарными и спасателям Орловщины.