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Общество28 сентября 2021 15:42

Молодые сотрудники МЧС в Орле приняли присягу

Спасатели вспомнили погибших товарищей и поклялись служить Родине
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Молодые сотрудники МЧС в Орле приняли присягу

Молодые сотрудники МЧС в Орле приняли присягу

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

28 сентября на плацу 1-ой пожарно-спасательной части Орла прошла присяга молодых сотрудников МЧС. Торжественную клятву в этот день произнесли 30 человек.

Молодые сотрудники МЧС в Орле приняли присягу

Молодые сотрудники МЧС в Орле приняли присягу

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Церемония началась с выноса Знамени Главного управления МЧС России по Орловской области. Затем новобранцев поприветствовал полковник Роман Горбунов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения.

Молодые сотрудники МЧС в Орле приняли присягу

Молодые сотрудники МЧС в Орле приняли присягу

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В кульминации церемонии каждый из сотрудников-новичков зачитывал текст клятвы - честно и преданно служить Родине. После этого спасатели вспомнили погибших во время выполнения боевых заданий коллег и возложили цветы к памятнику пожарными и спасателям Орловщины.