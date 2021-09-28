Орловец предстанет перед судом за убийство знакомого в деревне Болотовские Дворы. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловском районе перед судом предстанет 42-летний мужчина. Его обвиняют в убийстве своего 29-летнего знакомого во время ссоры. Трагедия произошла в деревне Болотовские Дворы в июле 2021 года.

Как установили следователи, между мужчинами разгорелся словесный конфликт почве личной неприязни и вскоре ругань переросла в применение силы. В ход пошел туристический нож, которым подозреваемый нанес множественные удары в шею своего знакомого. От полученных ран тот скончался на месте.

Орловец уже полностью признал вину в убийстве.

- Следствием выполнен значительный объем следственных действий - осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей, судебные экспертизы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по орловской области.