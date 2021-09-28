Орловский театр кукол открыл сезон встречей с маленькими зрителями

Орловский театр кукол открыл 79-й сезон Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

25 сентября Орловский театр кукол открыл свой 79-й театральный сезон. В этот день маленьких зрителей и их родителей ждала насыщенная праздничная программа с играми, танцами и мастер классами.

Артисты театра познакомили гостей с миром кукол, рассказали о том, как делают кукол-героев будущих постановок и как правильно ими управлять. Каждый желающий мог попробовать себя в кукловождении и изготовлении разных бумажных поделок.

Музыкальный спектакль «Бременские музыканты» порадовал юмором и песнями и детей, и их родителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изюминкой праздника стал музыкальный спектакль «Бременские музыканты» в постановке режиссера Олега Русова. На сцену вышла известная всем Бременская четверки, Король, разбойники и Трубадур вместе с Принцессой.

Артисты театра познакомили гостей с миром кукол Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однако это только начало. Новый сезон уже готовит очередную премьеру.

- 79-й театральный сезон обещает быть очень насыщенным! Уже 15 и 16 октября состоится премьера спектакля «Крошка Енот», режиссером-постановщиком которого стал Алексей Уставщиков - режиссер театра кукол, драматург, участник творческих лабораторий. Его спектакли идут на сценах Бреста, Хабаровска, Тольятти, Ульяновска, Костромы, Тулы, Новоуральска, Санкт-Петербурга, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского театра кукол.