В Орловской области за сутки ковидом заболели 130 человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировали заражение коронавирусом у еще 130 человек. Об этом 28 сентября 2021 сообщил федеральный оперативный штаб.

Численность заболевших за весь период пандемии приближается к 46 тысячам и с настоящее время составляет 45 834 человека. Вылечиться смогли 43 102 жителя Орловской области. Накануне из стационаров и амбулаторного лечения выписались 152 пациента.

Смертельные исходы продолжаются. За сутки скончались еще два человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Пандемия унесла жизни уже 1012 орловцев.