Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2021 11:37

В Ливнах 26-летний мужчина перебегал дорогу и попал под «Шевроле»

Авария произошла поздно вечером
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ливнах 26-летний мужчина перебегал дорогу и попал под «Шевроле». Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Ливнах 26-летний мужчина перебегал дорогу и попал под «Шевроле». Фото: Госавтоинспекция Орловской области

27 сентября в Ливнах иномарка сбила мужчину, перебегавшего дорогу. Авария произошла в одиннадцать часов вечера. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

26-летний мужчина перебегал дорогу в районе дома №182 по улице Мира, когда в этом момент перед ним появился «Шевроле Лачетти» 44-летняя водитель ехала в сторону Индустриальной улицы.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых два с пострадавшими.