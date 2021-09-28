В Ливнах 26-летний мужчина перебегал дорогу и попал под «Шевроле». Фото: Госавтоинспекция Орловской области

27 сентября в Ливнах иномарка сбила мужчину, перебегавшего дорогу. Авария произошла в одиннадцать часов вечера. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

26-летний мужчина перебегал дорогу в районе дома №182 по улице Мира, когда в этом момент перед ним появился «Шевроле Лачетти» 44-летняя водитель ехала в сторону Индустриальной улицы.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых два с пострадавшими.