В Орле проблемы с отоплением наблюдаются в 59 домах Фото: Архив "КП"

Отопительный сезон в Орле идет уже вторую неделю, но не во всех домах есть отопление. О проблемах с отоплением рассказал во время прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

- В городе Орле остается 59 проблемных адресов, в 4 домах ремонтные работы. Все котельные запущены, - сообщил глава региона.

Клычков пояснил, что со всеми управляющими компаниями ведется работа.

В 2021 году отопительный сезон в Орле начался рано из-за холодной погоды: в дома тепло начали подавать с 19 сентября.