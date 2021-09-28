В Орловской области от гриппа привились 61,7 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области от гриппа привились 61,7 тысяч человек или 8,5% населения. Такие данные на 27 сентября 2021 представил региональный Роспотребнадзор.

Напомним, в этом сезоне Орловская область получила свыше 220 тысяч доз вакцины от гриппа. Причем это вакцины сразу двух видов - «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

- «Ультрикс квадри» показан для вакцинации детей и взрослых. «Совигриппом» вакцинируются взрослые. Через месяц ожидается поставка детского «Совигриппа», - во время онлайн-брифинга 24 сентября рассказал Владимир Николаев, и.о. руководителя обздрава.

В свою очередь специалисты Роспотребнадзора поясняют, что вакцинация рекомендована детям, людям старше 60 лет, беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хронической анемией и заболеваниями почек.