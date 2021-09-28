Орловец проведет год в колонии-поселении за нетрезвую езду Фото: Архив "КП"

В Глазуновском районе езда в нетрезвом виде закончилась для орловца колонией-поселением. Мужчина неоднократно попадался под шофе за рулем. Не остановило его даже лишение водительских прав.

Будучи уже осужденным по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) в июне орловец попался пьяным за рулем в Глазуновке.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 11 месяцев. Приговор районного суда в законную силу не вступил, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.