В Зареченском микрорайоне Орла ночью загорелась «Ауди» Фото: Архив "КП"

28 сентября в Зареченском микрорайоне Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул в припаркованной на улице Зеленина «Ауди А6». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Возгорание случилось глубокой ночью. Информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу в 3.49 часов. После этого на место выдвинулись сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города Орла. Им удалось оперативно локализовать очаг возгорания и не допустить распространение огня.

- В результате пожара в автомобиле пострадало подкапотное пространство на 0,5 квадратных метров, закопчено лобовое стекло. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

27 сентября в Мценске горел «Мицубиси Лансер» на улице Мичурина. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Отметим, за дежурные сутки это не единственный случай с горящими авто. Днем 27 сентября в Мценске горел «Мицубиси Лансер» на улице Мичурина.

- На момент прибытия пожарных автомобиль горел открытым пламенем по всей площади. В результате пожара автомобиль выгорел на 8 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в ведомстве.