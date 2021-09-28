Под Орлом «Газель» врезалась в грузовик и протаранила ограждение. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

27 сентября в Орловском районе столкнулись «Газель» и грузовик «Рено Мажор». Авария случилась вечером на 382 километре автодороги М-2 Крым.

По информации Госавтоинспекции Орловской области, в 19:45 часов 49-летний водитель «Газели» врезался на трассе в ехавший впереди попутно грузовик. За рублем «Рено» находился 28-летний водитель.

После столкновения с грузовиком «Газель» продолжила движение и врезалась в металлическое ограждение. Переднюю часть машины сильно смяло, треснуло лобовое стекло.

Авария произошла в Орловском районе на трассе М-2 Крым. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

На место аварии прибыли сотрудники МЧС, медики, полиция.

- В результате ДТП водитель «Газ-2705» получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

В результате ДТП водитель «Газ-2705» получил телесные повреждения, а его машина сильно искорежена. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам.

Всего же за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых два с пострадавшими. Травмы получили два человека.